"شيكات بدون رصيد".. مشكلات النواب تسيطر على الجلسة العامة وعبدالعال يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

شهدت جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حسم أزمة النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، بعد توصية اللجنة التشريعية والدستورية، برفع الحصانة عنه في اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد، بإبداء حسن نيته في سداد المبلغ المقدر بمليون و750 ألف جنيه، بنيابة الهرم، بعد التنسيق مع النائب العام من أجل إيداع المبلغ المطلوب في خزانة النيابة لصالح المدين.

جاء ذلك بعد أن شهد المجلس طوال الفترة الماضية نظر طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد الحناوي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه في قضية شيك، وتم عرضه باللجنة التشريعية والتي انتهت برفح الحصانة، ليقرر المجلس مناقشتها بجلسة الثلاثاء، اليوم الأخير والقانوني لنهاية الـ 30 يومًا لنظر أي طلب رفع حصانة مقدم، وإذا لم يتم حسمه تكون الحصانة مرفوعة نهائيا، إلا أن النائب في بداية الجلسة أبدى حسن نيته وأن المبلغ المطلوب متواجد معه وعلى استعداد لدفعه من أجل إنهاء هذه المشكلة، وتم عرض الأمرعلى المجلس للنقاش حوله.

من جهته أوضح الدكتور علي عبد العال، أن دور البرلمان هو النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، وقال: مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة، مؤكدا علي أن الهدف الأسمى مما حدث هو تحقيق التوافق وإذا لم يتم التصالح بشكل نهائي سننظر رفع الحصانة

واتفق مع الدكتور علي عبد العال، عدد من نواب اللجنة التشريعية في هذا الشأن، وفي مقدمتهم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، الذي أكد أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي.

وعقب ذلك أتاح رئيس المجلس الفرصة لوزير شئون مجلس النواب، للإدلاء برأيه، ليقترح التواصل مع النيابة العامة من خلال أحد الأٌقارب للنائب محل المشكلة ويسدد المبلغ لإنهاء هذه المشكلة، ليعقبها بعدها بـ5 دقائق تأكيد وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين ليقرر تأجيل رفع الحصانة عن النائب وتحقيق التصالح.

وتدخل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بحديثه بأن الجميع في البرلمان يعمل من أجل مصر، بكل حب وتقدير والجميع تعاون طوال الأدوار الماضية وحتى الآن من أجل الصالح العام، متابعا: "نحن جميعا ندرك الدور المشهود للبرلمان في أداء الدور الوطني المحترم اللائق بهذا المجلس الذي أدى دورا مهمًا، في هذه المرحلة الفارقة ترسيخا للديمقراطية والرأي الآخر موجها الشكر للجميع.

من ناحيته توجه رئيس مجلس النواب، بالشكر والتقدير للمستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "نحيي القامة القانونية الكبيرة والقيمة داخل مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة".

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وعاد للصورة مجددا في طلب برفع الحصانة عنه رفض مجلس النواب النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وجاء رفض المجلس لطلب رفع الحصانة عن النائب، بعد قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظرا لكيدية البلاغ.

وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان: أخشى في المرة القادمة أن يأتيني طلب برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك من محافظة أسوان.

وألح النائب مرتضى منصور، على رئيس البرلمان بمنحه الكلمة ، إلا أن الأخير رد عليه قائلا: "لن أمنحك الكلمة حرصا عليك لأنك لو اتكلمت سنجد أنفسنا أمام طلب رفع حصانة جديد".

كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل شاهين، عضو مجلس النواب، في البلاغ المقدم ضده من إحدى الشركات العقارية في قضية شيك بدون رصيد، للكيدية.

من ناحيته وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادا حادا لبعض النواب ممن يوقعون شيكات بدون رصيد، ما يدفع المتضررين تقديم طلبات أمام النائب العام لرفع الحصانة عن النواب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقال علي عبد العال: "ميصحش عضو مجلس النواب يمضي شيكات بدون رصيد"، متابعا: "مش عايز اسمع موضوع الشيكات بدون رصيد تاني في المجلس، لازم تحافظوا على صورتكم أمام الناخبين".

وداعب عبد العال النواب: "الملايين دول بتودوها فين"، مؤكدا أن دعاوى الجنح لا تسقط بالتقادم، ويحدث لها وقف فقط، مؤكدا أن الانتخابات مقبلة، "اللي عليه مشكلة مالية مع حد، لابد من حلها حتى لا يتم استبعاده من الانتخابات من خلال مثل هذه الدعاوى".