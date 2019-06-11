المتهم بقتل والدته في البساتين.. يلقى نفسه من الطابق الثالث بالنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم بقتل والدته بالبساتين أمس الأثنين، ألقى نفسه من الطابق الثالث بالنيابة بمحكمة جنوب القاهرة.

وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المتهم غافل الحراسة خلال تواجده بـ"طرقة" النيابة، وقفز من النافذة، ليسقط أرضا، مشيرًا إلى أن أصيب إصابات خطيرة وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على سائق لاتهامه بقتل والدته بسبب خلافات أسرية بينهم.