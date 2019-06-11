محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم بقتل والدته بالبساتين أمس الأثنين، ألقى نفسه من الطابق الثالث بالنيابة بمحكمة جنوب القاهرة.
وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المتهم غافل الحراسة خلال تواجده بـ"طرقة" النيابة، وقفز من النافذة، ليسقط أرضا، مشيرًا إلى أن أصيب إصابات خطيرة وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على سائق لاتهامه بقتل والدته بسبب خلافات أسرية بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المتهم بقتل والدته في البساتين.. يلقى نفسه من الطابق الثالث بالنيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.