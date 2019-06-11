بالصور.. وزير الداخلية يتفقد إجراءات تأمين المنتدى الأفريقي في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لتأمين فعاليات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ.

وتفقد الوزير، اليوم الثلاثاء، عدد من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية، ووحدات التدخل السريع، والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة.

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واطلع اللواء "توفيق" على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها، للمساهمة في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية، واطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين، وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة على محاور ومنافذ المدينة.

ووجه وزير الداخلية، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، خاصة مدينة شرم الشيخ، مشددًا على المتابعة المستمرة للقوات ميدانيًا من قبل القيادات الأمنية.