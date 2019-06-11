أخبار مصر | مفاجأة.. مصر تقترب من 99 مليون نسمة بالداخل والقاهرة تحتل المرتبة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مصر تقترب من 99 مليون نسمة بالداخل والقاهرة تحتل المرتبة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب عدد سكان مصر بالداخل إلى 99 مليون نسمة، وفقا لما أعلنت عنه الساعة السكانية، اليوم الثلاثاء، حيث يبلغ العدد حاليا 98 مليون و786 ألف نسمة.

حيث سجلت محافظة القاهرة، أعلى المحافظات عددا، حيث يقترب عدد السكان بها من 10 ملايين نسمة، تلاها محافظة الجيزة، بعدد سكان بلغ 8.972 مليون نسمة، وفى المركز الثالث من حيث ارتفاع عدد السكان، جاءت محافظة الشرقية بـ 7.466 مليون نسمة، وسجلت محافظة جنوب سيناء، أقل المحافظات عددا للسكان، حيث بلغ عدد سكانها 106.866 ألف نسمة، لتزيد عنها محافظة شمال سيناء، والتى بلغ عدد سكانها 450.528 ألف نسمة، فى حين يبلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر الآن، 376.760 ألف نسمة.