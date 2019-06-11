أخبار مصر | "مدبولي" يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير المنطقة المحيطة والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، وكذا تطوير منطقة الفسطاط، وبحيرة عين الصيرة.

وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على تنفيذ المتحف الكبير.

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وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والطرق المؤدية إليه على أعلى مستوى، استعداداً لافتتاح هذا الصرح العملاق.

وخلال اللقاء، أكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف على تنفيذ المتحف الكبير، أنه تم الانتهاء من الطرق المحيطة بالمتحف من الجهة الشرقية والغربية، وتم استحداث الطريق الشمالي والجنوبي بنسبة تنفيذ 90%، وكذا تم الانتهاء من الأعمال التصميمية لإنشاء نفق طريق الفيوم بطول 1200م اتجاهين ومكون من 6 حارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلي نفق حماية المرافق وتم البدء في أعمال الحفر.

كما تمت الإشارة إلى إجراءات تطوير طرق أخرى تخدم المتحف الكبير أهمها؛ مطلع طريق المنصورية مع الطريق الدائرى، وطرق (المنصورية – الفيوم – الهرم – فيصل)، ومطلع الطريق خلف مساكن الضباط، والنفق المقترح أسفل الطريق الشمالى المستجد، والقطاع العرضى لمحور المنصورية بعد تطويره.