أخبار مصر | وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فور وصوله اليوم لمدينة شرم الشيخ بجولة ميدانية تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد.

حيث تفقد عدد من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة ، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يساهم فى تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية، واطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة على محاور ومنافذ المدينة.

ووجه وزير الداخلية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، كما وجه سيادته القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات ميدانيا.