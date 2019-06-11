أخبار مصر | سرور يحاضر بمعهد محاماة القاهرة الكبرى غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرور يحاضر بمعهد محاماة القاهرة الكبرى غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلقي الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامى بالنقض، رئيس مجلس الشعب الأسبق، غدا الأربعاء، محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، والفرعيات.

وقال حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر المعهد، إن المحاضرة تنعقد لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة والقليوبية، من الساعة الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

يذكر أن الدكتور فتحى سرور كان قد ألقى أولى محاضرات معهد محاماة القاهرة الكبرى في دورته الأولى العام الماضي، بجانب مجلس النقابة العامة، برئاسة النقيب العام، وحضور مسئولى المعهد ونقباء ومجالس فرعيات القاهرة الكبرى.