أخبار مصر | البرلمان يوافق على تفويض وزير البترول التعاقد مع شركات التنقيب بـ"تنمية خير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على تفويض وزير البترول التعاقد مع شركات التنقيب بـ"تنمية خير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية نهائيًا.

ووافق المجلس خلال الجلسة، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية؛ لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية نهائيًا.

