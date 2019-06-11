أخبار مصر | بحث إسناد أعمال إنشاء نادي محامي أسيوط لـ"هندسية القوات المسلحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحث إسناد أعمال إنشاء نادي محامي أسيوط لـ"هندسية القوات المسلحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن جنوب أسيوط، اليوم الثلاثاء، بأنه بصدد تقديم طلب للنقيب العام، سامح عاشور، يتضمن بحث إمكانية إسناد أعمال إنشاء نادى محامي أسيوط، المقرر إقامته بمدينة أسيوط الجديدة، للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال كركاب، إن نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام، دائما ما تسند كبرى مشروعاتها للقوات المسلحة، مثل مبنى النقابة الجديد، ونادي محامي أسوان، وغيرهما من المشروعات، وذلك نظرا لما تتميز به الهيئة من جودة وسرعة فى التنفيذ، وضمان سلامة العملية الاقتصادية للمشروع، مضيفا أن النادي يقع على مساحة تقترب من 13 ألف متر مربع بمدينة أسيوط الجديدة، ومن المقرر أن يتم بدء أعمال إنشائه عقب تسلم الأرض مباشرة.

كانت نقابة محامي جنوب أسيوط أعلنت، أمس الإثنين، عن تخصيص أرض لنادي المحامين بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بالتنسيق مع جهاز المجتمعات العمرانية بالمحافظة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.