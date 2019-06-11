أخبار مصر | التضامن تنظم احتفالية في اليوم العالمي ضد عمل الأطفال بمصر غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تنظم احتفالية في اليوم العالمي ضد عمل الأطفال بمصر غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، احتفالية باليوم العالمى ضد عمل الأطفال فى مصر بمشاركة 50 ابنا من الأطفال العاملين والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم والانخراط فى عمل الأطفال، حيث تمتد الاحتفالية على مدى يومين 11-12 من يونيو الجارى، وتهدف الى تعزيز مركز الطفل العامل لدعم الأطفال من خلال نشر الوعى بحقوق الطفل ومشكلات عمل الأطفال ورفع وعيهم بسياسات وآليات الحماية وذلك عبر منهج تشاركى وتفاعلى فعال بآليات متنوعة من الرسم والمسرح والألعاب ومسرح العرائس، تحت رعاية غادة والى وزير التضامن الاجتماعى وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة عمل الاطفال.

وأوضحت سمية الألفى رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن أنشطة اليوم الاول للاحتفالية ستتضمن تنفيذ عدد من الانشطة وورش عمل لاطفال مركز الطفل العامل بجمعية تنمية المجتمع المحلة بشبرا الخيمة، وذلك من خلال استخدام الادوات المختلفة لتنفيذ عرض مسرحى من تاليف الاطفال واخراجهم بهدف تعريف الاطفال بحقوقهم وكيفية حماية الاطفال، كما سيتم إقامة ورشة للرسم واخرى لمسرح العرائس وسيتم عرض مخرجات الورش فى الاحتفال، الذى سيقام غدا الاربعاء 12 يونيو بفندق بيراميزا بالدقى والذى سيشهدها ممثلين عن منظمة العمل الدولية والوزارات المعنية والجهات المهتمة، حيث سيتضمن الحفل مسرحية للاطفال ومعرضا للوحات فى اطار التصدى لعمالة الاطفال وتكريما للابناء المشاركين.

وأضافت الألفى أن الوزارة يتبعها 16 مركزا للطفل العامل على مستوى 14 محافظة الاقصر والفيوم والبحيرة والمنوفية والغربية والمنيا والقاهرة والدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية والقليوبية والسويس وكفر الشيخ والبحر الاحمر، حيث يولى قطاع الرعاية بوزارة التضامن إهتمام بهذه الظاهرة ومواجهتها فى ضوء الرؤى العالمية.