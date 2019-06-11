أخبار مصر | "الجيزة" تكرم "عزة شريف" بعد بلوغها السن القانوني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيزة" تكرم "عزة شريف" بعد بلوغها السن القانوني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسط أجواء ملئتها المحبة والعرفان والتقدير، كرمت محافظة الجيزة "عزة شريف" وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان والمشرف على العلاقات العامة والإعلام، وذلك لبلوغها السن القانوني.

أكد اللواء محمد رأفت السكرتير العام في كلمته خلال حفل التكريم، أن عزه شريف تعد مثال يحتذي به في إتقان العمل والجدية والأخلاق، وكانت دائما على قدر المسئولية في المهام التي كلفت بها على مدار سنوات عملها وخدمتها بالمحافظة مؤكدا على التواصل الدائم معها.

كما أكد اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، أن عزه شريف تعد أحد الأعمدة الأساسية والركائز العملية بديوان عام المحافظة، وسعت خلال الفترة الماضية على تكوين كوادر قادرة على استكمال مسيرة العطاء التي قضتها في سنوات العمل الحكومي.

وقدمت عزه شريف الشكر لكل من عملت معه خلال الفترة الماضية، من محافظين وقيادات وموظفين على مدار سنين خدمتها فى العمل الحكومي، مؤكده على سعادتها البالغة لاجتماع الكثير من موظفي المحافظة والقيادات السابقة والحالية، وحرصهم على مشاركتها فى حفل وصولها للسن القانوني متمنيه السداد والتوفيق للقيادات المستقبلية فى استكمال مسيرة العمل.

وأكدت أنها ستكون دائما على تواصل دائما مع الجميع ولن تدخر جهدًا فى نقل اى خبرات فى حال الاحتياج لها.

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كما قدمت الشكر للدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق، على اختيارها من قبل رئيسا لحى الدقي إضافه الى تقديمها الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تكريمها خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة عن مجودتها البارزة في تطوير أداء العمل فى جميع المناصب التى شغلتها.

وشهدت مسيرة العمل الحكومي الحافلة للاستاذه عزه أحمد شريف مراحل عديدة بدءا من عملها بقسم الصحافة والإعلام بالمحافظة، ثم تدرجها فى عده مناصب قيادية بالمحافظة منها مدير عام الوحدات المحلية ورئيس حى الدقى كأول سيده تتولى رئاسة حى ورئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة ب 6 أكتوبر كأول سيده أيضا تتولى هذا المنصب، ثم رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان ومشرف عاما على ادارة العلاقات العامة والإعلام، اضافه الى دورها الاجتماعي رئيسا لمجلس ادارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام المحافظة ووحداته المحلية ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة.

وشهد الحفل حضور العقيد محمد عبد الهادى المستشار العسكري للمحافظة واللواء ايهاب مكاوى رئيس حى الهرم ومديري العلاقات العامة السابقين وقيادات محافظة الجيزة، وموظفي ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمحافظة وعدد كبير من موظفى ديوان عام المحافظة والإحياء والمراكز وسوق الجملة.

ويذكر أن محافظ الجيزة قد كرم عزه شريف خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير مؤكدًا أن التكريم قد جاء تتويجا لما بذلته من مجهودات كان لها الأثر الكبير ليس فى انجاز الإعمال المسندة إليها ولكن أضافه عناصر الإبداع فى العمل ليخرج بشكل أفضل.