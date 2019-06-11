مصر | السجن المؤبد لعاطلين بتهمة الاتجار في "الحشيش" بالوايلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن المؤبد لعاطلين بتهمة الاتجار في "الحشيش" بالوايلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المؤبد، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالوايلى.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لقسم شرطة الوايلى، تفيد قيام عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وعثر وبحوزتهم على كمية من خدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 1000 جنيه.

وبمواجهتمها بالمضبوطات، اعترفا بحيازتها بقصد ترويجها والاتجار بها والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الأتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.