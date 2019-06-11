مصر | تجديد حبس عامل وشقيقته لتصنيعهما "الفودو" داخل مسكنهم بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عامل وشقيقته لتصنيعهما "الفودو" داخل مسكنهم بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عامل وشقيقته 15 يوم على ذمة التحقيقات لقيامهما بتصنيع الفودو داخل شقتهما بباب الشعرية، كما كلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية، تفيد بقيام عامل، وشقيقته "ربة منزل" بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وبيع المواد المخدرة، متخذان من مسكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الفودو، كيس تبغ، مبلغ مالي قدره 5380 جنيه، 3 ميزان حساس، ماكينة تغليف، 230 كيس فارغ مُعد للتعبئة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام باقى المضبوطات فى تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.