مصر | استدرجاه لـ"البلايستيشن".. اعترافات المتهمين بسرقة شقة والدة صديقهما بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدرجاه لـ"البلايستيشن".. اعترافات المتهمين بسرقة شقة والدة صديقهما بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة قيام شابين بسرقة شقة والدة صديقهما بعد أن استدرجاه للعب البلايستيشن بالمعصرة.

اعترف المتهمان أمام النيابة بتهمة السرقة الموجه إليهم: نحن على علاقة صداقة وطيدة بنجل المجنى عليها ونعرف أسرته وكنا نتردد على منزله لزيارته، ويوم الواقعة اختمرت فى ذهنهم فكرة شيطانية بسرقة شقته.

وأضاف المتهمان أنهم يوم الواقعة قاما بالاتصال بنجل المجنى عليها ليذهبوا لأحد د محال الألعاب الإلكترونية "playstation" بمنطقة سكنهم، مضيفا أن أحدهما قاما بمغافلته والاستيلاء على نسخة المفاتيح الخاصة بالشقة سكنه وعلى الفور قاما بالانصراف بدعوى شراء بعض المستلزمات.

Advertisements

وأضاف المتهمان أن أحدهما ذهبا لمسكن المجنى عليها والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية.

كما أضاف المتهم الثانى أنه ظل مع نجل المجنى عليها لعدم شكه فى أمرهم وعدم مغادرة المحل.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل الشقة سكنها، بالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقى نجل المجنى عليها - مقيمان بدائرة القسم، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.