مصر | انتحلوا صفة الشرطة.. النيابة تطالب بسرعة تحريات واقعة سرقة تاجر سعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحلوا صفة الشرطة.. النيابة تطالب بسرعة تحريات واقعة سرقة تاجر سعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة مصر القديمة بسرعة التحرى حول واقعة تورط 5 متهمين في انتحال صفة رجال مباحث وسرقة تاجر سعودى الجنسية.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المبالغ المالية المتعلقة بالواقعة، وإرسالها لمباحث الأموال العامة لإعداد تقرير حول قيمتها.

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البداية عندما تلقى مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من تاجر سعودي الجنسية، تفيد تعرضه للسرقة، على يد 5 أشخاص، وقاموا بالاستيلاء علي مبلغ مالي، أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين، كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وقاموا بالنصب على رجل الأعمال السعودي لهم عندما لجأ إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع والاتجار بها، وأثناء ذهابه لشراء البضائع قام خمسة عاطلين باستيقافه، وتفتيشه فعثروا على مبلغ نصف مليون جنيه قيمة البضائع الخاصة بالمحل واستولوا عليه المتهمين بحجة أنهم ضباط شرطة واشتباههم بأن الأموال مزورة، ثم فروا هاربين.

وبمواجهتهم بالواقعة أقروا بالواقعة وبالمضبوطات المستخدمة السيارة والأسلحة النارية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.