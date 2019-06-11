مصر | ضبط ٤٨٠ كيلو حشيش داخل حاويتين قادمتين من سوريا بدمياط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ٤٨٠ كيلو حشيش داخل حاويتين قادمتين من سوريا بدمياط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة شرطة مكافحة المخدرات بميناء دمياط من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، كانوا مخبئين داخل حاويتين معبئين بالتفاح، قادمين من سوريا؛ لإدخالهم البلاد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

واستطاعت قوات الأمن الكشف عن الحاويتين الواردتين من سوريا، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة الفعلية والتى تضمنت كلا من مكافحة المخدرات والجمارك وإدارة أمن الحاويات ومباحث الميناء والأمن الوطني.

وبكشف الحاوية الأولى تبين وجود ٢٤٠٠ طربه بوزن ٤٨٠ كيلو حشيش و٥٤٩٨٠٠٠ قرص كيبتاجون مخبأة أسفل ثمار التفاح وفى الحاوية الثانية تبين وجود ٦٩٣٠ طربة بوزن ١ طن و٣٨٦ كيلو حشيش، وتم تحرير محضر بالوقعة وإخطار الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات.