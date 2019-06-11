مصر | وفاة الحالة الرابعة متأثرة بالجروح فى حريق حظائر الماشية بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة الحالة الرابعة متأثرة بالجروح فى حريق حظائر الماشية بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفت منذ قليل الحالة الرابعة من بين المصابين فى الحريق الذى اندلع بعزبة الخزان بطامية، والذى يدعى مصطفى سيد معوض من قرية المقاتلة بسرسنا، متأثر بجراحه، ذلك بعد وفاة ثلاثة آخرين.

الجدير بالذكر أنه قد نشب حريق مروع في 4 حظائر مواشي كبيرة متجاورة، بملحقاتها، مبنية على مساحة 5 أفدنة، الأولى ملك "محمد.أ.ي" (55 سنة)، والثانية ملك "سيد.م.ر" (60 سنة)، والثالثة ملك "أيمن.م.ع" (42 سنة)، والرابعة ملك "جميل.ح.ك" (40 سنة)، وجميعهم فلاحين يقيمون بنفس القرية.

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وأشار البيان الأمني، إلى أن الحريق أسفر عن مصرع كل من "كريم طارق.ح.ت" (19 سنة-طالب)، و"رزق محمد ع" (27 سنة-فلاح)، ويقيمان بنفس المنطقة، إثر إصابتهما بحروق من الدرجات الثلاث وتفحم جثتيهما، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وأصيب كل من "حسن عدلي.ف" (30 سنة- فلاح)، و"طارق حسين.ت" (42 سنة- فلاح)، و"محمد عبدالمنعم.ك" (24 سنة- فلاح)، وجميعهم يقيمون بنفس العزبة، ومصابين بحالة اختناق، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى طامية المركزي، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة لهم، وتقرر خروجهم.

كما أصيب في الحريق، كل من "أحمد شعبان.ك" (19 سنة- عامل)، بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80%، و"مصطفى سيد.م" (28 سنة- عامل)، بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 40%، ويقيمان بنفس العزبة، ونقلا إلى مستشفى الفيوم العام، وجار متابعة حالتهما.