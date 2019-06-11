مصر | "بقت خايفة من الحسد لدرجة العفن" تنهي علاقة زوجية بمدينة نصر

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"بقت خايفة من الحسد لدرجة العفن، ومبقتش قادر أكمل معاها كده" هكذا بدأ "محمد، دعوته القضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، وذلك للمطلبة بفسخ عقد زواجه بداعى إهمال زوجته ومرضها بفوبيا الحسد والذى أدى الى إهمالها فى نفسها

وقال "محمد" 26 سنة، والذى يعمل كمهندس كمبيوتر: ""منذ أول يوم زواج وزوجتي ترتدي جلباب قديم للغاية رغم أنها تمتلك ملابس كثيرة في جهازها، ولم تقوم بتسريح شعرها إطلاقًا، اعتقادًا منها أن إخوتي سيحسدونها، رغم أنها ليست جميلة، إضافة إلى خوفها من زيارة أقاربها لها اعتقادًا منها أنهم سيحسدون عفش المنزل، الأمر الذي دفعني لإغلاق شقتي والذهاب إلى منزل أسرتي".

يستكمل الزوج: "طلبت منى ألا أخبر أي شخص بحملها، لمدة 9 أشهر ظلت في البيت لا تخرج بذات الجلباب الذى لم تغيره، حتى أصبحت رائحتها كريهة بالإضافه الى أنها عكفت على إخبار الجميع بأن الجنين بنت كذبآ منها، خوفًا عليه من الحسد"."يوم الولادة ذهبت زوجتي رفقة والدتها وطلبت ألا أخبر والدتي بالمولود الجديد إلا بعد الولادة، وعند زيارة والدتي لها رفضت أن تعطيها الطفل لتراه خوفًا أن تحسده، حتى غضبت والدتي وتركتنا وذهبت إلى المنزل، أما زوجتي فجلست مع والدتها كي تراعيها بعد الولادة".

ولقد "ذهبت إلى زوجتي كي أطمئن على طفلي، فرأيتها بذات الجلباب القديم ورائحته المقززة؛ فتشاجرت معها بسبب طبعها السيئ، خاصة أني لست مقصرًا معها وأشتري لها ملابس كثيرة، ولا ذنب لطفلي أن تكون والدته بهذه الصفات، وعندما أخبرتني أن الولد يرفض الرضاعة فقلت لها أكيد من ريحتك ولازم تكوني نضيفة عشان الطفل".

وأقيمت دعوى فسخ عقد زواج حملت رقم 140 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيه.

