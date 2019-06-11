مصر | "سيبوني أموت في سلام".. آخر ما قالته طالبة منتحرة بالمنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيبوني أموت في سلام".. آخر ما قالته طالبة منتحرة بالمنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت التحريات التي قامت بها مباحث تأمين المستشفيات الجامعية بالمنصورة عدم وجود شبهة جنائية فة وفاة طالبة بكلية الطب بجامعة المنصورة، والتي انتحرت عن طريق تناول أقراص سامة، بعد ترك رسالة في حجرتها قالت فيها "سيبوني أموت في سلام"، بعد تعرضها لحالة ضغط من والديها، في أثناء الأمتحانات.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات للواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من المقدم هاني أبو ليلة، رئيس مباحث تأمين المستشفيات الجامعية، ببوصول "إسراء.ح.م، 24 سنة مقيمة بالمنصورة"، إلى مستشفى الطوارئ، مصابة بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها مادة سامة غير معروفة وتوفيت بعد وصولها.

وانتقل ضباط المباحث إلي مكان الواقعة، وبسؤال أهل الطالبة تبين أنها تدرس في الفرقة السادسة بكلية طب المنصورة، وأنها تركت رسالة في حجرتها كتبت فيها "لا تنقذوني، سيبوني أموت في سلام، علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي".

وقالت أسرة الطالبة في محضر الشرطة، أنها كانت تتلقى العلاج النفسي في الفترة الأخيرة، وأنها كانت تستعد للامتحانات.وأكدت تحريات المباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطالبة كانت تتناول المهدئات في الفترة الأخيرة، وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بالدفن.