مصر | "من القليوبية للدقي".. حبس مدرسة تستقطب زبائنها عبر موقع إباحي لممارسة الجنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من القليوبية للدقي".. حبس مدرسة تستقطب زبائنها عبر موقع إباحي لممارسة الجنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، بحبس مدرسة بإحدى مدارس القليوبية، وتدعى"د.ك"، بتهمة الإعلان وممارسة الدعارة، بإحدى مناطق الدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مدرسة، قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بمنطقة الدقي، وعرض صورها عليها للاستقطاب الزبائن

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهمه للتواصل معاها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمه والقبض عليها

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الاباحية، لراغبى المتعة الجنسية

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات