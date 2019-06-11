شكرا لقرائتكم خبر عن بمجموع 228 درجة.. محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الثلاثاء، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس بالمرحلة الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسى 2019/2020 بمجموع 228 درجة، وذلك بعد دراسة عدد المدارس بالمرحلة الثانوية بنطاق المحافظة ووفق كثافة الطلبة المحددة في اللوائح الداخلية لهذه المدارس.

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وبحسب بيان، وجه محافظ القليوبية التهنئة لجميع الطلبة والطالبات من أبناء المحافظة، متمنا لهم كل التوفيق والنجاح.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المديرية ستفتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية ابتداء من السبت المقبل6/15 ولمدة 5 أيام حتي الخميس 6/20، حيث يتم تقديم التظلمات والإطلاع في مبنى الكنترول بمدرسة 25 يناير خلف ديوان عام المحافظة بمدينة بنها.

وأشار إلى أن المديرية خصصت أياما محددة طوال الأسبوع لكل إدارة تعليمية منعا للازدحام والتكدس على أن يكون اليوم الأول، وهو السبت المقبل، مخصصا لإدارتي بنها وقها، والاحد لإدارتي طوخ وكفر شكر، والإثنين لإدارتي القناطر وقليوب، والثلاثاء لإدارتي غرب وشرق شبرا الخيمة، والاربعاء لإدارتى شبين القناطر والخصوص، والخميس لإدارتي العبور والخانكة.