شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب أبلغونا بحضور مؤتمر البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد البيت الأبيض أن مصر والأردن والمغرب أبلغت الإدارة الأمريكية أنها ستحضر مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، ما يعتبر الجانب الاقتصادي لـ«صفقة القرن».

وقال متحدث إن «مشاركة الأردن ومصر تشكل أهمية خاصة كون البلدان لاعبين أساسيين في جهود المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية».

وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من شهر يونيو الجاري مؤتمرًا «لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية».