شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط ضم خطباء المكافأة بأوقاف الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لجنة اختبارات خطباء المكافأة، وذلك فى إطار الحرص على الترقى العلمى والتحسين المالى لخطباء المكافأة، قائلا، إن الوزارة حرصت على وضع شروط وإجراءات صارمة لضم خطباء المكافأة، ومن ضمن هذه الشروط، أن يكون حاصلا على شهادة أزهرية أو خريج المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف ومعه تصريح للخطابة من الوزارة.

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وأضاف وكيل الأوقاف، أن اختبارات خطباء المكافأة تجرى بأربع لجان وهى لجنة المركز الثقافى بمسجد الإمام محمد عبده ولجنة القائد إبراهيم ولجنة الحديد والصلب ولجنة معسكر أبو بكر الصديق بالعصافرة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن هذه الاختبارات تأتى تأكيداً على أهمية رفع المستوى المادى والعلمى للخطباء، وفى إطار تجديد الخطاب الدينى والعمل على التصدى للفكر المتطرف الهدام بالحكمة والموعظة الحسنة وفق المنهج الأزهرى الوسطى.