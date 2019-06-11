شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات التى يجرى تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن هناك عدداً من الملفات المهمة على أجندة الأولويات، مثل تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى المتعدى عليها، وإزالة مخالفات البناء، وعدم السماح بأى مخالفة مرة أخرى، وكذا طلاء المبانى، وملف النظافة، ورفع المخلفات، مع الاهتمام بالخدمات اليومية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الجيزة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى المحافظة والبالغ عددها 260 مشروعاً بتكلفة تقدر بنحو 12,5 مليار جنيه، فضلاً عن 217 مليون دولار، وذلك فى مجالات متنوعة بواقع 45 مشروع مياه الشرب، و72 مشروع صرف صحى، و56 مشروع تعليم، و16 مشروع إسكان، و3 مشروعات فى شباب ورياضة، و30 مشروع صحة، و35 مشروع طرق، و3 مشروعات رى.

كما تناول عرض محافظ الجيزة الإشارة إلى المشروعات القومية الكبرى بالمحافظة وفى مقدمتها، مشروع مترو الأنفاق (الخط الثالث، المرحلة الثالثة) الذى يتم بتكلفة تصل إلى 420 مليون يورو، ومشروع تطوير المتحف المصرى الكبير بتكلفة 18 مليار جنيه، ومشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا العياط بتكلفة 350 مليون جنيه، هذا فضلاً عما يتم اعتماداً على الموارد الذاتية للمحافظة مثل نفق النهضة بتكلفة 406 ملايين جنيه، ومشروع تغطية ترعة المنصورية بتكلفة 505 ملايين جنيه.

وفيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أشار إلى الموقف التنفيذى المتعلق بأهم المشروعات وفى مقدمتها مشروع توسعة محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف م3/يوم على مرحلتين، وتقدر طاقة المحطة فى المرحلة الأولى بنحو 80 ألف م3/يوم، والذى تم بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى منه فى 15 مايو 2019 وأخذ عينات بحى جنوب الجيزة استعدادا لإجراءات التشغيل النهائية.

كما سلط المحافظ الضوء على مشروع محطة مياه الحوامدية، بطاقة 70 ألف م3/يوم وتنفذ على مرحلتين كل منها 35 ألف م3/يوم، والذى تم بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى منه فى 1 مايو 2019، هذا إلى جانب مشروع محطة صرف صحى نكلا والأخصاص وكفر حجازى والتى تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها فى 17 أكتوبر 2018، فضلاً عن محطة صرف صحى أطفيح والتى تم تشغيلها فى 1 مارس 2019.

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كما استعرض محافظ الجيزة تقريراً حول موقف تقنين استرداد أراضى الدولة بالمحافظة حتى مطلع يونيو الجارى، مشيراً إلى أن إجمالى عدد طلبات التقنين بلغ 15199 طلباً، منوهاً إلى أن إجمالى الحالات الصالحة للتقنين تبلغ 1971 حالة.

وفيما يخص طلاء واجهات المبانى، أشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد العقارات التى تم طلاء واجهاتها على مستوى أحياء المحافظة وصل إلى 324 عقاراً.

وفيما يتعلق برفع مخلفات الهدم والبناء المتراكمة منذ عدة سنوات، أوضح محافظ الجيزة أنه تم رفع 127798 طناً من 56 موقعاً، وجار العمل على إزالة ورفع المخلفات فى 19 موقعاً آخر.

كما أكد المحافظ أنه أى طوبة مخالفة يتم وضعها حالياً فى المحافظة يتم إزالتها على الفور، مشدداً على أنه لن يتم السماح بتكرار ما سبق من مخالفات فى المبانى، مشيراً إلى أن أعمال إزالات مخالفات البناء مستمرة بكافة أرجاء المحافظة منذ شهر 9/2018، مضيفاً أن حالات الإشغالات التى تم التعامل معها بلغت ما يزيد عن 20 ألف حالة.

واستعرض المحافظ مشروعات رصف وتبليط الشوارع بالخطة الاستثمارية 2018/2019 للأحياء والمراكز، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه تم رصف طرق بموارد ذاتية وصلت تكلفتها إلى 155 مليون جنيه، كما تم اعتماد نحو 150 مليون جنيه بموارد ذاتية لتطوير الكبارى لتحقيق سيولة وسلامة المرور، كما يتم مراجعة منظومة الإنارة بجميع الشوارع وإجراء الصيانة المطلوبة لكشافات الإنارة وعدادات التحكم بالفصل والأعمدة.

وفيما يخص الموقف التنفيذى لتعظيم الاستفادة وتنمية موارد الدولة من مشروع المحاجر، أوضح محافظ الجيزة أن المشروع حقق طفرة كبيرة فى العائد تجاوزت نسبة 117%، بزيادة عن ذات الفترة من العام الماضى تجاوزت 23 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يُظهر جلياً دور جهاز المحاجر بالمحافظة فى تعظيم الإيرادات المحصلة لصالح الخزانة العامة، ويُشير إلى أنها فى ازدياد مستمر نتيجة الجهود المبذولة فى هذا الشأن.