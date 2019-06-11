شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تخس ومش قادر تقاوم السكر..10 أطعمة مفيدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة " Poldsky"، يعتبر السكر غير صحي بسبب ارتفاع السعرات الحرارية المرتبطة به، فالأشخاص الذين يحاولون انقاص أوزانهم، ويريدون الحفاظ على لياقتهم البدنية والصحية، في كثير من الأحيان تيجنبون السكر، والأطعمة التي تحتوي على السكر في نظامهم الغذائي، وبمجرد البدء في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر بانتظام ستدمن عليها، وتظل ترغب في المزيد، هذه هي الطريقة التي تأتي بها الرغبة الشديدة في تناول السكر.

وأكدت الصحيفة أن الرغبة الشديدة في تناول السكر شائعة، ويذكر أن 97 % من النساء و 68 % من الرجال يعانون من الرغبة الشديدة في السكر.

وأوضحت أن الأطعمة والمشروبات السكرية غنية بالكربوهيدرات، والتي تؤدي إلى الشعور بالمواد الكيميائية الجيدة مثل الدوبامين والسيروتونين وغيرها من الإندورفين المريح في المخ،حيث أن تأثير هذه المواد الكيميائية يجعل الشخص يريد المزيد من هذه الأطعمة.



10 اطعمة تغنيك عن تناول السكر

ولحسن الحظ، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في محاربة السكر لوقف الرغبة الشديدة في تناول السكر: 1. الشوفان..

يمكنك استخدام الشوفان للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

2. الفواكه..

الفواكه تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية، أكل الفواكه مثل المانجو، والتوت، أو العنب التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، ابحث عن الفواكه عندما يكون لديك شغف بالسكر في كل مرة.

3. المكسرات..

تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة أحادية مفيدة للقلب عندما تستهلك بعد الوجبات، تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

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4. الشيوكولاتة الداكنة..

يمكنك اختيار الشيكولاتة الداكنة، كلما ظهرت الرغبة في تناول الحلويات، تحتوي الشيكولاتة الداكنة على أكثر من 70 % من الكاكاو، وأقل نسبة من السكر والدهون، مما يجعلها واحدة من أفضل الأطعمة لإشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر.



الزبادى

5. الزبادي..

يمكن أن يساعد الزبادي في تقليل شهيتك والتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، أظهرت دراسة أن النساء اللواتي تناولن الزبادى عالي البروتين لتناول وجبة خفيفة بعد الظهر كانوا أقل جوعًا، وأكلوا أقل في وقت متأخر من اليوم.

6. العصائر..

يمكن للعصائر المصنوعة من الفواكه والخضار وزبدة الجوز الصحية أن تساعد في محاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر، وكذلك فانها مفيدة، إن تناول عصير بعد الإفطار، أو الغداء سوف يمنعك من تناول شيء حلو بعد الوجبة الغذائية.

7. القرفة ..

القرفة هي توابل حلوة يمكن أن تساعد في إيقاف الرغبة الشديدة في السكر عن طريق التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، سيؤدي شرب شاي القرفة إلى تقليل الرغبة الشديدة لديك، ويمنحك دفعة إضافية من الطاقة.

8. الأطعمة المخمرة..

الأطعمة المخمرة مثل اللبن، و مخلل الكرنب، تغذي البكتيريا الجيدة، ويمكن أن تساعد في تنظيم الشهية، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.



التمر

9. التمر ..

يتميز التمر بفوائده الكبيرة وطعمه الحلو، ويحتوى على الكثير من المغذيات مثل البوتاسيوم، والألياف، والحديد، ومركبات النباتات المفيدة، عندما تكون لديك رغبة قوية في تناول الأطعمة أو المشروبات السكرية، تناول بعض التمر لتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

10. اللبان خالى السكر..

يصنع اللبان الخالي من السكر من مواد التحلية الصناعية، التي يمكن أن تكون وسيلة رائعة للسيطرة على الرغبة الشديدة في السكر، وجدت دراسة أن مضغ اللبان" العلكة "، يمكن أن يتحكم في الجوع، والرغبة الشديدة فى تناول السكر، ويقلل من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات في وقت لاحق من اليوم.