شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين توجه بسرعة الانتهاء من الترميمات الطارئة بنادى الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة "خلف الزناتى" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه تم الانتهاء من صرف معاشات الدفعة الأولى للأعضاء والورثة، وتم صرف أمانات الأعضاء ومتبقى فقط أمانات الورثة والتى سيتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكلفت هيئة مكتب نقابة المعلمين، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، المكتب الهندسى بسرعة تنفيذ المقايسة الخاصة بالإصلاحات الضرورية بنادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية التى تضم إصلاحات وترميم بعض الأعمال الواجب إصلاحها على الفور، وقد تم اعتماد المبالغ المالية اللازمة لذلك لسرعة تنفيذها والانتهاء منها.

وأوضحت هيئة المكتب، أنه تم تشكيل لجنة للاستلام النهائى للإصلاحات والترميمات التى تمت بعمارات المعلمين بمصيف رأس البر، ومن المقرر أن يتم الاستلام فى نهاية الأسبوع الجارى.