أخبار مصر

الرى تمنع العاملين من حضور أى فعاليات داخلية أو خارجية بدعوات شخصية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تمنع العاملين من حضور أى فعاليات داخلية أو خارجية بدعوات شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الموارد المائية والرى، منع العاملين فيها من حضور أى فعاليات داخلية أو خارجية بدعوات شخصية، إلا بعد أخذ الموافقة اللازمة من السلطة المختصة ومن يخالف ذلك يحال للتحقيق فورا.

كما قررت الوزارة حظر التواصل مع أى جهات خارجية أو إصدار تصريحات تتعلق بالشأن المائى إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمى للوزارة

Advertisements

وأكدت الوزارة أن القرار يأتى فى ظل سياسة الوزارة لتوحيد الخطاب الإعلامى، بما يخدم المصلحة الوطنية فى التعامل  مع القضايا المرتبطة بالمياه

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرى تمنع العاملين من حضور أى فعاليات داخلية أو خارجية بدعوات شخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا