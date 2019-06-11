شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تمنع العاملين من حضور أى فعاليات داخلية أو خارجية بدعوات شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الموارد المائية والرى، منع العاملين فيها من حضور أى فعاليات داخلية أو خارجية بدعوات شخصية، إلا بعد أخذ الموافقة اللازمة من السلطة المختصة ومن يخالف ذلك يحال للتحقيق فورا.

كما قررت الوزارة حظر التواصل مع أى جهات خارجية أو إصدار تصريحات تتعلق بالشأن المائى إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمى للوزارة.

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وأكدت الوزارة أن القرار يأتى فى ظل سياسة الوزارة لتوحيد الخطاب الإعلامى، بما يخدم المصلحة الوطنية فى التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه.