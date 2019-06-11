شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتفقّد استعدادات تأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فور وصوله، اليوم، الثلاثاء، لمدينة شرم الشيخ، بجولة ميدانية تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد.

وتفقد عدد من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التي تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها، بما يساهم في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية، واطمأن سيادته على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة على محاور ومنافذ المدينة.

ووجه وزير الداخلية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، خاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، كما وجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات ميدانيًا.

وزير الداخلية محمود توفيق يتفقد التجهيزات والإستعدادات لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد

وزير الداخلية محمود توفيق يتفقد التجهيزات والإستعدادات لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد

وزير الداخلية محمود توفيق يتفقد التجهيزات والإستعدادات لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد

وزير الداخلية محمود توفيق يتفقد التجهيزات والإستعدادات لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد

وزير الداخلية محمود توفيق يتفقد التجهيزات والإستعدادات لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد