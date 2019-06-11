شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. بدء تلقي تظلمات الناجحين في الشهادة الإعدادية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، فتح باب تقديم التظلمات للشهادة الإعدادية، بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات خلف ديوان عام محافظة القليوبية بداية من السبت المقبل الموافق 15 يونيو الجاري وحتى 20 من الشهر ذاته، على أن يخصص يوم واحد لكل إدارتين.

وأكدت المديرية أنه تم تحديد يوم 15 يونيو لإدارتي قها وبنها، و16 يونيو لإدارتي طوخ وكفر شكر، و17 يونيو لإدارتي القناطر الخيرية وقليوب، و18 يونيو لإدارتي شرق وغرب شبرا الخيمة، و19 يونيو لإدارتي شبين القناطر والخصوص، و20 يونيو لإدارتي الخانكة والعبور.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أنه لابد أن يرافق الطالب ولي الأمر فقط يوم الاطلاع، على أن يتم الالتزام بتاريخ الاطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الاطلاع وحددت مديرية التربية والتعليم أيام السبت والأحد الموفقين 22 و23 يونيو الجاري، لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد، كما سيتم تحديد موعد الاطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.