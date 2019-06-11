شكرا لقرائتكم خبر عن سحر طلعت تدعو المهتمين بالحضارة المصرية لدعم استعادة رأس «عنخ آمون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، رموز المجتمع المصري إلى مساندة المطالب المشروعة لمصر في حق استرداد القطع الأثرية المصرية من الخارج، خاصة بعد عرض رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بلندن، مؤكدة أن تلك القطع جزء أصيل من هويتنا المصرية، التي لا يجب أن نقبل التفريط فيها بأي شكل.

وطالبت النائبة، في تصريحات صحفية لها، عشاق الحضارة المصرية من مختلف دول العالم بالتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي باللغات الأجنبية، بهدف الضغط من أجل استعادة القطع الأثرية المصرية المعروضة حاليًا بصالة كريستيز، وإيقاف عملية البيع غير القانونية.

وأكدت النائبة دعمها للخطوات التي اتخذتها وزارتا الخارجية والآثار في مخاطبة الخارجية البريطانية ومنظمة اليونسكو لمواجهة هذه المهزلة، مشددة في الوقت نفسه على أن التشريعات المصرية تحظر ذلك، قائلة: «هويتنا المصرية ليست للبيع».