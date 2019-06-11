شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع المحافظات تتسلم القمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون المحافظات، الثلاثاء، استقبال كميات الأقماح المُوردة من المزارعين.

ففي الإسكندرية، قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين، إن صوامع المحافظة تسلمت منذ بدء موسم حصاد القمح وحتى أمس ١١٨ ألف طن قمح محلي من المزارعين.

وأشار إلى أن الصوامع رفضت تسلم ٨٠٠ طن قمح من المزارعين، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، لأنها أعلى من النسبة المحددة طبقًا للمواصفات القياسية للأقماح، بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، تمت إعادتها لأصحابها للتصرف فيها بمعرفتهم.

وأضاف «سعد الله» أن عملية التسليم تتم من خلال لجان خماسية برئاسة مديرية التموين وعضوية كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة والجهات المسوقة، وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الإشراف على استلام الأقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.

وفي كفرالشيخ، قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، إن إجمالى ما تم توريده من أقماح محلية منذ بداية الموسم الحالي بلغ ١٣٣ ألفا و٢٧٣ طن قمح و708 كيلوجرامات، حيث يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وفي البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، أنه تم توريد 251 ألف طن من القمح للشون والصوامع في نطاق المحافظة بما يعادل مليون و673 ألف أردب.

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وأشار المحافظ إلى انتهاء حصاد جميع مساحات الأراضى المنزرعة بالقمح في المحافظة، التي تبلغ 355 ألفا و659 فدانا، مع استمرار أعمال التوريد للشون والصوامع بالمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.

وفي المنيا، قال المحافظ اللواء قاسم حسين إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 320 ألفا و284 طنا و287 كيلو منذ بدء موسم الحصاد وحتى أمس.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 153 ألفا و528 طنا و306 كيلوجرامات بالبنك الزراعي، و47 ألفا و633 طنا و810 كيلو بقطاع المطاحن، 106 آلاف و938 طنا و737 كيلو بالقابضة للصوامع، و4 آلاف و485 طنا و20 كيلو بمصر العليا و7 آلاف و698 طنا و414 كيلو بشركة روجينا للمكرونة.

وفي الأقصر، أكد الدكتور نامر صلاح، وكيل وزارة التموين، المتابعة المستمرة لأعمال توريد الأقماح للموسم الحالي بمختلف صوامع وشون المحافظة، لافتا أنه يتم إعداد تقارير يومية بالكميات التي تم توريدها، مُوضحا بها إجمالي ما تم توريده (22 ألفا و221 طنا).

وفي الشرقية، أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب أن إجمالي ما تم توريده بنطاق المحافظة بلغ ٦٢٧ ألفا و٢٦٣ طنا و٦٨ كيلو قمح منذ انطلاق موسم حصاد المحصول.

وأشار إلى أن هناك ٥١ صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة مجهزة لاستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم، لافتًا أنه تم تحديد ١٢ نقطة تجميع، بالإضافة إلى ٤ نقط تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.