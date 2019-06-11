شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «أزهرية الوادي الجديد» تعلن العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، الثلاثاء، أسماء العشرة الأوائل بالشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة.

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وقال الشيخ أحمد محمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، إنه سيتم تكريم الأوائل في احتفالية كبيرة تقديرًا لجهودهم وتحفيزهم على مواصلة العطاء.

كان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الثلاثاء، في اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالوادي الجديد‎