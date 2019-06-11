شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يعلن موافقة «العربية للاستثمار الزراعي» على المساهمة في مشروع بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وافق خلال اجتماعه، السبت الماضي، والذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وممثل مصر في مجلس إدارة الهيئة، على المساهمة في مشروع شركة ريادة بمحافظة بورسعيد لتصنيع الألبان والجبن المختلفة بمواصفات نوعية وجودة عالية لأغراض التسويق المحلى والتصدير.

وأضاف وزير الزراعة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن رأس مال المشروع يبلغ حوالي 170 مليون جنيه تساهم فيه الهيئة بنسبة 76% أي بحوالي 120 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تساهم في ثلاث مشروعات أخرى في مصر الأول هو شركة الفيوم لصناعة سكر البنجر ويبلغ رأسماله حوالي 700مليون جنية تساهم فيه الهيئة بنسبة 27% أي بحوالي 189 مليون جنيه، كما تساهم في شركة المنيا لتصنيع وتجفيف الخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير والذي يبلغ رأسماله حوالي 150مليون جنية تساهم فيه الهيئة بنسبة 25% أي بحوالي 37.5 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أنها تساهم أيضا في مشروع انتاج اللقاحات والامصال البيطرية في مصر ويبلغ رأسماله 550 مليون جنيه تساهم فيه الهيئة بنسبة 10% أي بحوالي 55 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الهيئة بصدد إنشاء شركة للأعلاف في مصر بالاشتراك مع القطاع الخاص بتكلفة حوالي 35 مليون دولار.