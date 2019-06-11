شكرا لقرائتكم خبر عن 228 درجة.. الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، الحد الأدني للقبول في الثانوية العامة بالقليوبية على أن يكون 228 درجة هذا العام للطلاب الحاصلين على الإعدادية بمدارس القليوبية.

كان طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، عقد اجتماعًا اليوم مع مديري المراحل لوضع الخطوط العريضة حول تنسيق القبول لطلاب الإعدادية بمرحلة الثانوية العامة والمدارس الفنية، وتم إعلان تنسيق الحد الأدنى للقبول في الثانوية وتم اعتماده من المحافظ.