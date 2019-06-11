شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب وزيري الإسكان والتنمية بالتحقيق في «فساد السلام» بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بطلب إحاطة عاجل إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية بالتحقيق في المشكلات، وما وصفه بأنه «فساد» بمدينة السلام، وتصريحات والشركة القابضة والجمعية الاتحادية.

وأضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور يطلب بتوجيه طلب إحاطه عاجل واستدعاء وزيري التنمية المحلية والإسكان حول مشاكل انقطاع المياه في مدينة السلام بالسويس وعدم وجود حلول طويلة الأجل أو حتى قصيرة الأجل من أجل إنهاء مشكل انقطاع المياه بمدينتي السلام 1 و 2 بمحافظة السويس.

وأضاف النائب أن هذه الأزمات أدت إلى إثارة غضب المواطنين على مدار العام، بسبب الانقطاعات المستمرة لمياه الشرب، فضلا عن المغالاه في تسعيرة بيع المياه، مما أدى إلى تراكم المديونيات والأعباء الاجتماعية والمالية على المواطنين.