شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو «الغرف التجارية» في المحافظات يواصلون الدعاية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المرشحون في انتخابات الغرف التجارية في المحافظات نشاطهم في الدعاية للانتخابات المقرر إجراؤها، السبت المقبل.

يتنافس 19 مرشحًا في الإسكندرية، لاختيار 9 أعضاء، بينهم رئيس الغرفة، إلى جانب تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة على قائمتين، هما «نبض التجار» وتضم في عضويتها 5 مرشحين، هم الدكتور سمير صديق، وأشرف مصطفى سلامة، وخالد سليمان فهمي، جابر محمود سليمان، وحازم مصطفى المنوفي، وقائمة «تواصل وعطاء» ويقودها أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وقال الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة الصيادلة السابق، أحد مرشحي قائمة «نبض التاجر» إن هناك غضبا واستياء يسودان المرشحين على قائمته لعدم ورود رد وزير التجارة والصناعة حتى الآن بشأن الخطاب المرسل للمطالبة بالإشراف القضائي على الانتخابات، على الرغم من إجراء الانتخابات، السبت المقبل.

وقال «صديق»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه في حالة عدم موافقة وزير التجارة والصناعة على إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، سيدفع ذلك الغرفة إلى الاستعانة مثل كل انتخابات بموظفي الغرفة، وهو الأمر المرفوض، خاصة أن الإشراف القضائي يضمن النزاهة والشفافية، وإن كان لايوجد شك في موظفي الغرفة لكن يظل ولاؤهم للمجلس الحالي وهى قائمة أحمد الوكيل.

ولفت إلى أن الانتخابات تجرى في ١٠ لجان، ومن خلال ٣٠ مندوبا بواقع ٣ على كل صندوق.

وفي أسيوط، يتنافس 10 مرشحين على مقاعد عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الذي من المقرر أن يضم 21 عضوًا، من بينهم 8 بالانتخاب و8 بالتعيين، بالإضافة إلى 5 أعضاء منتسبين.

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وقال محمود ثابت، القائم بأعمال أمين عام الغرفة الإداري، إن الانتخابات سوف تتم في 6 لجان اقتراع موزعة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الانتخابات تجري لاختيار 8 مرشحين من إجمالي 10 مرشحين، حيث تقدمت قائمة مكونة من 8 أفراد برئاسة عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة الحالي وشخصين بالنظام الفردي ليقوم الناخبين بانتخاب 8 أفراد.

وفي المنيا، تشهد انتخابات الغرفة التجارية منافسة ساخنة بين 14 مرشحًا على 7 مقاعد، عقب تنازل 17 مرشحا من إجمالي 31 مرشحًا تقدموا بأوراق ترشحهم خلال فترة قبول الطلبات.

وانقسم المرشحون إلى قائمتين، الأولى يطلق عليها قائمة «الأيادي البيضاء»، وتضم حسني إسماعيل صالح، حسين يوسف محمد رشدان، رضا فتحي على، زكي عبيد زكي جرجس، وطارق محمد حسن، محسن مصطفى أمين، ومحمد رمضان محمد.

ويطلق على القائمة الثانية «قائمة شباب التجار» وتضم في عضويتها أحمد السيد محمود، أحمد راضي طه مخلوف، عادل حسين محمود الخطيب، عبدالرحمن عمر عبدالرحمن، عبدالرحمن محسن مهني، هشام طلعت محمد شلقامي، وائل على قطب مبارك.

وأعلن على عيد عبدالحكيم، مدير السجل التجاري بالمحافظة، أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 8 آلاف عضو، مشيرًا إلى أنه تم إعداد 3 لجان للتصويت على مستوى المحافظة في المنيا، وملوي وبني مزار.

وفي الوادي الجديد، استعد التجار المقيدون بكشوف عضوية الغرفة التجارية لإجراء انتخابات المجلس الجديد، وكثفوا دعايتهم، حيث تضم المحافظة 3075 تاجرًا وأصحاب السجلات التجارية كأفراد بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية والمقيدين بكشوف ولهم حق التصويت بواقع 1989 تاجرًا بمركزي الخارجة وباريس، و1086 تاجرًا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.

وقال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين، إن 14 مرشحًا تقدموا لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، وانسحب تاجر واحد، ليصبح العدد النهائي 13 مرشحًا للمنافسة على 5 مقاعد عضوية بمجلس إدارة الغرفة، وهم أحمد دياب إبراهيم، أحمد عبدالرحيم مخيمر، أحمد محمد أحمد دويدار، حسين أحمد إبراهيم، عبدالخالق عرابي عبدالله، عربي كامل يماني، عزت أنور الشاذلي، عيد محمد حمود، محمد رفاعى بيومي، محمد عبدالله وهبة، محمود زين عبدالحافظ، ماجد محمد حسن، بخيت عيد بخيت، بينما تنازل المرشح حسين أحمد حسين شنداوي.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى في لجنتين، الأولى بمقر الغرفة التجارية بالخارجة ومقيد بها 1989 ناخبا، والثانية بمقر إدارة التموين القديم بمدينة الداخلة ومقيد بها 1086 ناخبًا، وستجرى تحت إشراف موظفين من وزارة التجارة والصناعة.