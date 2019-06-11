شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بين طلاب الثانوية «المكفوفين» لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب الثانوية العامة من المكفوفين أداء امتحانات نهاية العام، الثلاثاء، وشهدت اللجان حالة من الارتياح بين الطلاب لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة أولى».

أدى 5 طلاب بالثانوية العامة بمدرسة «النور» للمكفوفين بمدينة كفر الشيخ، امتحان اللغة الإنجليزية، وقال الطلاب إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج المقرر لهم من قبل وزارة التربية والتعليم، وأعربوا عن سعادتهم لسهولة الامتحان.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم، إن غرفة العمليات لم ترصد مخالفات في اختبارات ثانوية المكفوفين.

وفي البحيرة، قال المحافظ اللواء هشام آمنة، إن 8 طلاب من المكفوفين بالصف الثالث الثانوي للمكفوفين، أدوا امتحان الورقة الأولى بمادة اللغة الإنجليزية في لجنة واحدة بالمحافظة هي لجنة امتحانات المكفوفين بمدرسة الأمل بدمنهور.

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وشدد «المحافظ» على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات.

وفي شمال سيناء، أدى الطالب عبدالله نور صالح إبراهيم امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة أولى»، بلجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين بالعريش، دون معوقات أو مشاكل.

وأكدت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تقديم كافة وسائل وسبل الراحة للطالب الكفيف ولجميع طلبة الشهادة الثانوية العامة.

يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة يبلغ 3113 طالبا وطالبة «3112 مبصر وطالب وحيد كفيف»، موزعين على 11 لجنة على مستوى المحافظة.

وفي المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 15 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، لجنة المكفوفين أدوا الامتحان داخل لجنة واحدة بمدرسة المكفوفين بمدينة المنيا، مشيرًا إلى أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج ولم تتلق المديرية أي شكاوى بخصوص صعوبة الامتحانات أو حالات غش أو تسريب.