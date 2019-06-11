شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء»: 28.9 مليار جنيه تكلفة حوادث الطرق خلال 2017 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في دراسة عن «التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017»، إن الحد الأدنى للتكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق عام ٢٠١٧، بلغت 28.9 مليار جنية، بانخفاض قدره 0.2 مليار جنيه عن عام 2014 بنسبة 0.7%.

بلغت التكلفة الكلية المقدرة للوفيات (3747 حالة وفاه) حوالي 22.1 مليار جنيه، كما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات (13998 حالة إصابة) حوالي 4.7 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه عام 2017.

من المتوقع أن تنخفض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27.1 مليار جنيه عام 2020.

بلغ إجمالي أطوال شبكات الطرق بمحافظات الجمهورية 185 ألف كيلو مترا عام 2017، بينما كانت 163.1 ألف كيلو متر عام 2014 بنسبة زيادة 13.5%.

بلــغ إجمـالـي عدد حوادث السيارات 11.1 ألف حادثة عـــام 2017 بانخفاض قدره 3.6 ألف حادثة عن عـام 2016 بنسبة 24.6%، وانخفـاض قدره 10.3 ألف حادثــة عن عام 2005 بنسبة 48.0%.

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بلغ إجمالي الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السيارات 17.7 ألف حالة وفاه وإصابة عام 2017 بانخفاض قدره 6.2 ألف حالة عـن عام 2016 بنسبة 26.0%، وانخفاض قـدره 13 ألف حالة عن عام 2005 بنسبة 42.2%.

يأتي العنصر البشري في المرتبة الأولى من أسباب حوادث الطرق في مصر بنسبة 78.9 % عام 2017، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14.0 % ثم حالة الطريق بنسبة 2.0 %. 28.9 مليار جنيه التكلفة المقدرة للحوادث عام 2017.

تعد سيــارات الملاكي الأكثر تسببا في حوادث الطرق عـام 2017 بنسبة 47.2% تليها سيارات النقل بنسبة 17.1 %.

بلغ إجمالي عدد المركبات التالفة الناتجة عن حوادث السيارات 17.2 ألف مركبة عام 2017 بانخفاض قدره 3.9 ألف مركبة تالفة عن عام 2016 بنسبة 18.4% وبزيادة قدرها 1.4 ألف مركبة عن عام 2005 بنسبة 8.6%.

بلــغ عــدد ركاب القطارات 221 مليون راكب عام 2017 بانخفاض قدره 10 ملايين راكب عن عام 2016 بنسبة 4.3%، وانخفاض قدره 193.2مليون راكب عن عــام 2006 بنسبة 46.6%.

بلغ إجمالي عـدد حـوادث القطارات 1793 حادثــة عام 2017 بزيادة قدرها 544 حادثة عــن عام 2016 بنسبة 43.6% وانخفاض قدره 750 حادثة عن عام 2005 بنسبة 71.9%.

بلغ إجمالي الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث القطارات 90 حالة عام 2017 بانخفاض قدره 136 حالة عـــن عام 2016 بنسبة 60.2% وانخفاض قدره 55 حالة عن عام 2005 بنسبة 37.9%.