شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصرى يتعرض لاطلاق نار فى إلمانيا وسفيرنا برلين: نتابع نتائج التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الطبيب المصري محمود توفيق المقيم في مدينة أخن الألمانية إلى اطلاق نار من شاب ألمانى، ما أدى لإصابته بنزيف حاد في البطن ونُقل إلى المستشفى للعلاج.

من جانبه قال الدكتور بدر عبد العاطى ، سفير مصر فى برلين لـ "الخليج 365 " ، انه تواصل شخصيا فور وقوع الحادث مع المواطن المصري للاطمئنان علي حالته الصحية، كما قام القسم القنصلى بالسفارة فور علمه بالحادث بالاتصال بالجهات الألمانية المعنية لمتابعة الحادث والقاء القبض علي المتهم بإطلاق النار ، كما قام القنصل بالاتصال بالمواطن المصرى للاطمئنان على حالته الصحية .

Advertisements

وقامت السفارة ومعها القنصلية العامة فى فرانكفورت، بمخاطبة السلطات الألمانية للاطلاع على نتائج التحقيقات ومتابعة الاجراءات القانونية ذات الصلة وكذا التعرف على ملابسات الحادث ، وقدم المواطن المصرى الدكتور محمود توفيق ، الشكر للسفارة والسفير المصرى علي التواصل معه ومع السلطات الألمانية المعنية.