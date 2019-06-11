شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة والطفولة والأمومة يطلقان حملة توعوية لمناهضة ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الاناث والذى يوافق 14 يونيو من كل عام، تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة و الأمومة ، حملة توعوية تحمل عنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية ، تمتد على مدار شهر كامل بدءاً من 13 يونيو وحتى 14 يوليو 2019 .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن "حملة شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى ، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الاناث.

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ومن جابنها أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة، اهتمام اللجنة أيضاً برفع وعى الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر ختان الاناث من خلال استقبال جميع الاستفسارات وتقديم المشورة اللازمة على خط المشورة والتوعية 16000 على مدار الساعة .

وتتضمن أنشطة الحملة أيضاً تنظيم قوافل توعوية يوم الخميس 13 يونيو الجارى بجميع المحافظات، تتضمن إقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث ، وتنظيم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذيه والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة ، إلى جانب تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الأبواب .

كما تطلق اللجنة مجموعة تنويهات إذاعية على المحطات الاذاعية تتضمن رسائل توعية بأضرار ختان الإناث ، والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة.