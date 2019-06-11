شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 5 رحلات عن المواعيد المقررة لإقلاعها بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وارتفاع كثافة التشغيل بمطارات الممكلة العربية السعودية. Advertisements وأوضحت مصادر ، تأخر رحلة رقم 182 المتجهة الي ينبع، ورحلتى رقم 380 المتجهة الي جده، ورحلة رقم 310 المتجهة إلى الرياض، بسبب ارتفاع كثافة التشغيل بمطارات الممكلة العربية السعودية. وأضافت المصادر، تأخر رحلة رقم 508 والمتجهة الي عمان، ورحلة رقم 305 المتجهة الي بيروت، ، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

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