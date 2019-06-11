شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تنصح بإضافة الليمون للوجبات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت مبادرة 100 مليون صحة، الأمهات بإضافة الليمون إلى الوجبات الغذائية المختلفة لكونه غنيًا بفيتامين سى وهو ما يساعد الجسم على امتصاص الحديد والاستفادة منه.

وذكرت مبادرة 100 مليون صحة، فى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الليمون مضاد للزكام ولديه فعالية كبيرة ضد البكتيرية وهو علاج فعال للرشح، له فعالية كبيرة فى التخفيف من ضغط الدم الشريانى حيث إنه ينظم نبضات القلب.

وتابعت: "الليمون مضاد للبكتيريا والميكروبات بالجسم حيث إنه يعمل على تصفية الجسم من السموم كما أن مزج عصير الليمون مع العسل يعتبر دواء فعال ضد ديدان الأمعاء."