شكرا لقرائتكم خبر عن افتح الاسبيكر.. كلمنا ماما وقولنا "ذاكرنا السنادي ونمتحن الجاية.. هأجل الثانوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لبرنامج افتح الأسبيكر، خاضت كاميرا دوت مصر، جولة فى الشوارع وطلبت من طلاب الثانوية العامة التحدث إلى أهلهم في المنازل وإخبارهم أنهم سيؤجلون امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل، وكانت الردود مفاجئة.

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