محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد تشهد طقسًا حارًا، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا.
وأضاف عبدالعال، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بداية من غد الأربعاء، لتصل إلى 33 درجة بنهاية الأسبوع الجاري، مع ارتفاع نسب الرطوبة.
وحذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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