محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
زار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الثلاثاء، عددًا من لجان امتحاني التوحيد واللغة الأجنبية الثانية، للشهادة الثانوية بمدينة 6 أكتوبر.
وشدد وكيل الأزهر على ضرورة الالتزام بكل التعليمات التى تضمن توفير مناخ هادئ للطلاب، لتمكينهم من أداء امتحاناتهم على الوجه الأكمل، ومنع جميع وسائل الغش، متفقدًا الحجرة المعدة للامتحانات الشفوية، مؤكدًا ضرورة مراعاة أحوال الطلاب أثناء الامتحانات الشفوية وإعطائهم الوقت الكافى.
وحرص وكيل الأزهر على الاستماع إلى الطلاب ومعرفة آرائهم فى الامتحانات، الذين بدورهم أبدوا سعادتهم بسهولة الامتحانات وأنها فى متناول الطالب المتوسط.
وسادت حالة من الهدوء فى الامتحانات اليوم، دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، وقد رُصدت بعض المخالفات البسيطة والتى لم تؤثر على سير الامتحانات.
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الأزهر يطمئن على امتحانات الشهادة الثانوية بمعاهد 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.