عبد العال يرفع جلسات البرلمان حتى 22 يونيو لإنهاء الموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم السبت الموافق 22 يونيو.

وأكد الدكتور علي عبد العال، أن الجلسات المقبلة، ستشهد مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019/2020.

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وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على مجموعة التشريعات التي تم إرجاءها من جلسات سابقة، وفي مقدمتها مشروع قانون زيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وخلال الجلسة، رفض المجلس رفع الحصانة عن رئيس النادي الزمالك، وتأجيل رفع الحصانة عن محمد هاني الحناوي، بعد إعلان حسن النية في سداد الشيك محل القضية.

ووافق البرلمان على اتفاقيات بالإذن لوزير البترول بالتنقيب عن البترول في عدد من المناطق بالصحراء الغربية.