​السلع التموينية تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح مستورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان: أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، شراء 120 ألف طن قمح مستورد "60 ألف طن قمح روماني و60 ألف طن قمح روسي". وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الأرصدة الإستراتيجية للبلاد من الأقماح.

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