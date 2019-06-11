عبدالعال تعليقا على توقيع نائب على شيكات بدون رصيد: "عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على طلب رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوي؛ لتوقيعه على شيكات بدون رصيد قائلا: "عيب أن يفعل نائب ذلك ميصحش كده حتى في نظر الناخبين مش كويس".

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على إيداع مبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه.

وأكد علي عبد العال، تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلافا حول موقف النائب محمد الحناوي، من رفع الحصانة تنفيذا لطلب النائب العام في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.