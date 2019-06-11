بلاغ: محام يتهم "هيومان رايتس" بنشر الأكاذيب ويطالب باعتبارها منظمة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، طالب فيه بغلق مقر منظمة هيومان واتش رايتس الأمريكية، لاتهامها بنشر الأكاذيب، واعتبارها منظمة إرهابية.

وقال "محفوظ" في بلاغه الذي حمل رقم 6458، إن المنظمة تتعمد نشر الأكاذيب عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتتجاهل ما تقوم به الجماعات الإرهابية من أعمال عنف، مضيفًا أن المنظمة ينطبق عليها وصف الجماعة الإرهابية، حسب قانون مكافحة الإرهاب، الذي جاء فيه "بأن كل جماعة، أو جمعية، أو هيئة، أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية".

وطالب مُقدم البلاغ، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنظمة، إضافة إلى إصدار النيابة العامة، أمرًا مؤقتًا بغلق مقار "هيومان واتش رايتس".