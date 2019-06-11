أخبار مصر | 'الصحفيين' تستمر في إصدار فيزا الشمول المالي للأعضاء بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تستمر في إصدار فيزا الشمول المالي للأعضاء بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر نقابة الصحفيين اليوم، وحتى يوم الخميس المقبل ١٣ يونيو بالنقابة؛ بإصدار وتسليم بطاقات ائتمان "فيزا" بالمجان للصحفيين وأسرهم، وللعاملين بالمؤسسات الصحفية، وذلك ضمن منظومة الشمول المالي والسداد للجهات الحكومية والشركات وأية مدفوعات.

وقال حسين الزناتي عضو مجلس النقابة في تصريحات صحفية سابقة، إن موظفًا من البنك الأهلي، سيكون متواجدًا بالنقابة حتى الخميس المقبل، لإنهاء الإجراءات للزملاء، مؤكدًا أنه لا يُشترط لإصدار الفيزا وجود العضو، ويتم الاكتفاء بصورة بطاقة الرقم القومي، وذلك بالدور الثاني بمبنى النقابة، من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.